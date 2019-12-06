Директор школы запретил рождественские открытки

Директор британской начальной школы города Грантем запретил детям посылать друг другу рождественские открытки. По его мнению, эта традиция вредит окружающей среде. Об этом пишет Tjournal.

Детям разрешили послать только одну открытку для всего класса. «Недавно ко мне обратились несколько детей, которые обеспокоены воздействием отправки рождественских открыток на окружающую среду», — пояснил директор. Он добавил, что в этом году в школе не будут даже вешать ящик для открыток.

Родители такой запрет не оценили. Они считают, что так теряется дух Рождества. Некоторые назвали директора Гринчем: персонажем, который ненавидит этот праздник. Родители также отметили, что рождественские открытки, как правило, сделаны из переработанной бумаги, что минимизирует воздействие на окружающую среду, пишет euromag.ru.

Другие родители положительно оценили эту инициативу. Они пояснили, что некоторые дети испытывают проблемы с правописанием и для них будет проще написать одно общее поздравление, чем каждому ученику. «Подписывание более 30 открыток [в прошлом году] было борьбой, а не счастливым опытом. Но ребёнок чувствовал, что это то, что он должен сделать», — рассказал мама одной из учениц.

Дарить рождественские открытки — британская традиция. Некоторые совмещают это с благотворительностью и покупают открытки в магазинах, которые потом отправляют деньги нуждающимся.