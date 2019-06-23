Дизайнер Ральф Лорен стал рыцарем-командором Британии
Королева Елизавета наградила американского дизайнера Ральфа Лорена знаками отличия почетного рыцаря-командора.
Он получил награду за вклад в моду, таким образом став первым американским дизайнером со званием рыцаря.
Награду вручил принц Чарльз, пишет euromag.ru.
Ральфу Лорену 79 лет. Он один из самых богатых людей мира.
Напомним, рыцарский титул есть у музыканта Ринго Старра. Также в списке награжденных указом королевы актеры Бенедикт Камбербэтч и Кевин Спейси, сценарист Стивен Моффат, футболист Фрэнк Лэмпард, рок-музыкант Ван Моррисон и многие другие.