Дизайнер Ральф Лорен стал рыцарем-командором Британии

Он получил награду за вклад в моду, таким образом став первым американским дизайнером со званием рыцаря.

Награду вручил принц Чарльз, пишет euromag.ru.

Ральфу Лорену 79 лет. Он один из самых богатых людей мира.

Напомним, рыцарский титул есть у музыканта Ринго Старра. Также в списке награжденных указом королевы актеры Бенедикт Камбербэтч и Кевин Спейси, сценарист Стивен Моффат, футболист Фрэнк Лэмпард, рок-музыкант Ван Моррисон и многие другие.