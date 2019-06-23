Дизайнер Ральф Лорен стал рыцарем-командором Британии

Воскресенье, 23 Июнь 2019 Мир Мир

Дизайнер Ральф Лорен стал рыцарем-командором Британии

Королева Елизавета наградила американского дизайнера Ральфа Лорена знаками отличия почетного рыцаря-командора.

Он получил награду за вклад в моду, таким образом став первым американским дизайнером со званием рыцаря.

Награду вручил принц Чарльз, пишет euromag.ru.

Ральфу Лорену 79 лет. Он один из самых богатых людей мира.

Напомним, рыцарский титул есть у музыканта Ринго Старра. Также в списке награжденных указом королевы актеры Бенедикт Камбербэтч и Кевин Спейси, сценарист Стивен Моффат, футболист Фрэнк Лэмпард, рок-музыкант Ван Моррисон и многие другие.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья