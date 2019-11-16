Дизайнера обругали за пальто Меган Маркл

Суббота, 16 Ноябрь 2019 Мир Мир

Дизайнера обругали за пальто Меган Маркл

Дизайнера обругали за пальто Меган Маркл в День памяти павших солдат.

Английского модельера Стеллу Маккартни обвинили в попытке прорекламировать пальто ее одноименного бренда, в котором герцогиня Сассекская Меган пришла почтить память павших солдат, участвовавших в войнах Великобритании. На скандал, который разгорелся 11 ноября в Instagram, обратило внимание издание Daily Mail.

В День памяти (Remembrance Day) Меган Маркл надела темно-синее двубортное пальто с поясом Stella McCartney, стоимость которого составляет 1545 фунтов стерлингов (125 тысяч рублей). После мероприятия дизайнер опубликовала одну из фотографий Маркл в аккаунте бренда с подписью: «Большая честь увидеть ее королевское высочество герцогиню Сассекскую в пальто из нашей коллекции осень 2019 на службе в День памяти».

Пользователи соцсети возмутились посту с упоминанием важного для страны события и укорили дизайнера в безразличии к истории. «День памяти нужен для того, чтобы почтить отдавших за нас свою жизнь. Нельзя пользоваться им в рекламных целях», «Не самое подходящее время для рекламы одежды. Это очень дурной тон. Я ожидала от тебя большего, Стелла», «Как неуважительно! Люди погибли, а ты в рекламных целях выкладываешь фотографии человека, который пришел почтить их память», — высказались они.

Стелла Маккартни не стала отвечать на комментарии, но удалила публикацию со страницы.

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