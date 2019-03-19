Для фанатов «Игры престолов» спрятали шесть железных тронов по всему миру

Вторник, 19 Март 2019 Мир Мир

Для фанатов «Игры престолов» спрятали шесть железных тронов по всему миру

В преддверии выхода финального сезона сериала «Игра престолов» канал HBO запустил квест #ForTheThrone («за трон») для поклонников эпопеи.

Победители конкурса смогут стать обладателями железного трона. Новость о состязании появилась в Twitter-аккаунте компании.

Организаторы спрятали шесть тронов по всему миру и запустили таймер на промосайте. На YouTube-канале Game of Thrones ведется прямая трансляция из леса, где находится первый королевский стул. После того как кто-то сообщит о находке или по истечении времени, на сайте появится информация о локации следующего.

Ранее в марте был составлен рейтинг из 70 героев «Игры престолов» и назван лучший из них. Одной из них признали Серсею Ланнистер. Отмечается, что она стала одним из самых сложных персонажей, когда-либо появлявшихся на экранах.

Трейлер восьмого сезона появился в сети 5 марта. Первый эпизод финальной части «Игры престолов» выйдет 14 апреля 2019 года.

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