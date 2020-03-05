Для замка Елизаветы II решили найти хранителя мебели

Четверг, 05 Март 2020 Мир Мир

Для замка Елизаветы II решили найти хранителя мебели

Для замка королевы Елизаветы II решили найти хранителя мебели.

Информация о новой вакансии появилась на официальном сайте королевского двора. Годовой доход успешного кандидата составит около 35 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей).

Сотрудник войдет в состав главного управления домашнего хозяйства Виндзорского замка, возглавив команду по обивке мягкой мебели. Хранитель будет заниматься широким спектром проектов по реставрации и уходу за убранством замка. Кандидату предстоит своевременно оценивать состояние антикварной мебели и предметов, находящихся в регулярном пользовании членов королевской семьи и их придворных. Сотрудник должен будет позаботиться о том, чтобы имущество дворца передавалось из поколения в поколение.

Одни из главных требований к соискателю — большой опыт в данной сфере, а также знание инновационных способов реставрации и умение их применять. Кроме того, кандидат должен обладать отличными навыками коммуникации и тайм-менеджмента. По мнению составителей вакансии, это необходимо для эффективного распределения рабочей нагрузки как для самого хранителя, так и для его подчиненных.

Претенденту обещана работа в уникальной и способствующей развитию среде, достойный оклад и полный пакет льгот. В него входят 33 дня отпуска и 15 процентов гибких пенсионных отчислений. Среди других преимуществ вакансии — возможность постоянного повышения своей квалификации и передача опыта подчиненным. Заявки на должность принимаются до 15 марта.

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