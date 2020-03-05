Для замка Елизаветы II решили найти хранителя мебели

Информация о новой вакансии появилась на официальном сайте королевского двора. Годовой доход успешного кандидата составит около 35 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей).

Сотрудник войдет в состав главного управления домашнего хозяйства Виндзорского замка, возглавив команду по обивке мягкой мебели. Хранитель будет заниматься широким спектром проектов по реставрации и уходу за убранством замка. Кандидату предстоит своевременно оценивать состояние антикварной мебели и предметов, находящихся в регулярном пользовании членов королевской семьи и их придворных. Сотрудник должен будет позаботиться о том, чтобы имущество дворца передавалось из поколения в поколение.

Одни из главных требований к соискателю — большой опыт в данной сфере, а также знание инновационных способов реставрации и умение их применять. Кроме того, кандидат должен обладать отличными навыками коммуникации и тайм-менеджмента. По мнению составителей вакансии, это необходимо для эффективного распределения рабочей нагрузки как для самого хранителя, так и для его подчиненных.

Претенденту обещана работа в уникальной и способствующей развитию среде, достойный оклад и полный пакет льгот. В него входят 33 дня отпуска и 15 процентов гибких пенсионных отчислений. Среди других преимуществ вакансии — возможность постоянного повышения своей квалификации и передача опыта подчиненным. Заявки на должность принимаются до 15 марта.