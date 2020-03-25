Добрый поступок принес женщине миллион долларов

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Анна Чаркович (Ann Charkowicz) и ее муж Брайан (Brian) заметили на улице потерявшегося ребенка и отвели его домой. Женщина утверждает, что после случившегося интуиция подсказала ей купить лотерейный билет Oregon Lottery Raffle.

«Я решила, что если я сделала что-то хорошее, то что-то хорошее должно произойти и со мной, — призналась она. — Я чувствовала, что выиграю, и интуиция меня не подвела. Это карма». Выигрышный билет принес супругам миллион долларов (79,4 миллиона рублей).

Победители решили не тратить выигранные деньги до тех пор, пока не стабилизируется экономика. «Сейчас творится безумие, — отметил Брайан. — Мы предельно осторожны с нашим выигрышем».