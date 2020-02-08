Дочь Билла Гейтса обручилась с египетским всадником

Суббота, 08 Февраль 2020 Мир Мир

Дочь Билла Гейтса обручилась с египетским всадником

Одна из дочерей Билла Гейтса обручилась с египетским всадником Найелем Нассаром (Nayel Nassar).

Об этом пишет Page Six.

23-летняя Дженнифер Катарина Гейтс (Jennifer Katharine Gates) сообщила о помолвке в Instagram. На фото она сидит в снегу с улыбающимся египтянином, а на ее пальце блестит только что подаренное обручальное кольцо.

Дженнифер Гейтс — дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, который занимает второе место в рейтинге богатейших людей мира с состоянием, оцениваемым в 110 миллиардов долларов (семь триллионов рублей). Она получает медицинское образование в Стэнфордском университете.

Ее женихом стал 28-летний Найель Нассар — известный египетский спортсмен, занимающийся конкуром, верховой ездой с преодолением препятствий. Он вырос в Кувейте и получил образование в Стэнфордском университете.

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