Дочь донора спермы нашла 40 братьев и сестер

«Мне всегда хотелось узнать побольше о своем отце и о том, есть ли у меня единокровные братья и сестры. Поэтому, как только я доросла до того возраста, когда мне можно было посмотреть на документы, я немедленно это сделала», - рассказала Арройо. За пять лет поисков 21-летняя девушка обнаружила больше сорока младших братьев и сестер в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Самому младшему из ее родственников недавно исполнилось пять месяцев.

Одной из первых Арройо обнаружила Джоанну, которая была младше ее на год и жила на той же улице. Девушки подружились и видятся как минимум раз в месяц. По ее словам, со всеми остальными братьями и сестрами у нее тоже сразу налаживаются отношения, и с первой встречи они начинают понимать друг друга с полуслова.

Американка встречалась со своим отцом несколько раз и назвала его «очень крутым парнем». Когда они увиделись первый раз, к ним присоединилась мама Арройо, и они вместе отправились с девушкой в тату-салон, где она набила первую татуировку.

По словам Арройо, 30 найденных ею братьев и сестер из 40 мечтают встретиться с ней. Девушка очень довольна, что ее жизнь сложилась именно так: «Я единственный ребенок в семье, поэтому мама проводит время только со мной. Но если я хочу повеселиться вместе с родственниками примерно моего возраста, то у меня просто огромный выбор».