Дочь донора спермы нашла 40 братьев и сестер

Суббота, 24 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Дочь донора спермы нашла 40 братьев и сестер

Кианни Арройо (Kianni Arroyo) из Орландо, чей отец был донором спермы, в течение пяти лет ищет братьев и сестер.

«Мне всегда хотелось узнать побольше о своем отце и о том, есть ли у меня единокровные братья и сестры. Поэтому, как только я доросла до того возраста, когда мне можно было посмотреть на документы, я немедленно это сделала», -  рассказала Арройо. За пять лет поисков 21-летняя девушка обнаружила больше сорока младших братьев и сестер в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Самому младшему из ее родственников недавно исполнилось пять месяцев.

Одной из первых Арройо обнаружила Джоанну, которая была младше ее на год и жила на той же улице. Девушки подружились и видятся как минимум раз в месяц. По ее словам, со всеми остальными братьями и сестрами у нее тоже сразу налаживаются отношения, и с первой встречи они начинают понимать друг друга с полуслова.

Американка встречалась со своим отцом несколько раз и назвала его «очень крутым парнем». Когда они увиделись первый раз, к ним присоединилась мама Арройо, и они вместе отправились с девушкой в тату-салон, где она набила первую татуировку.

По словам Арройо, 30 найденных ею братьев и сестер из 40 мечтают встретиться с ней. Девушка очень довольна, что ее жизнь сложилась именно так: «Я единственный ребенок в семье, поэтому мама проводит время только со мной. Но если я хочу повеселиться вместе с родственниками примерно моего возраста, то у меня просто огромный выбор».

Последние новости

    • Renault построит «умную» энергосистему на острове в Португалии

      Аккумуляторы электрокаров смогут накапливать электронергию, когда предложение на электричество превышает спрос.

      Подробнее

    • Португалия: задержаны налетчики на банкоматы

      Успешную операцию провела Уголовная полиция (PJ).

      Подробнее

    • В Испании пройдет историческое шествие

      В Вальядолиде пройдет реконструкция процессии XVI века.

      Подробнее

    • Испания: El Corte Inglés закрывает магазин на бульваре Рамбла

      Торговый дом El Corte Inglés в ближайшие недели освободит здание на углу бульвара Рамбла и Пласа-де-Каталунья в Барселоне.

      Подробнее

    • Италия: новые подробности в деле погибшей тернополянки

      Неравнодушные граждане помогают собрать средства для возвращения тела погибшей украинки в Неаполе Оксаны Яцкив на родину.

      Подробнее

    • Италия: «Аэрофлот» полетит в Неаполь и Верону

      «Аэрофлот» открывает прямое авиасообщение из Mосквы с Неаполем и Вероной.

      Подробнее

    • Дочь донора спермы нашла 40 братьев и сестер

      Кианни Арройо (Kianni Arroyo) из Орландо, чей отец был донором спермы, в течение пяти лет ищет братьев и сестер.

      Подробнее

    • Британка возмутилась парковкой скорой помощи и попала за решетку

      Жительницу британского города Танстолл арестовали за то, что она потребовала перепарковать приехавшую на вызов машину скорой помощи.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!