Дочь насмерть сбила отца во время урока вождения

Пятница, 15 Май 2020 Мир Мир

Дочь насмерть сбила отца во время урока вождения

15-летняя девушка из США забыла включить заднюю передачу в автомобиле и насмерть сбила отца во время урока вождения.

Об этом пообещает People.

Во вторник, 12 мая, 46-летний житель американского штата Флорида учил свою 15-летнюю дочь водить автомобиль. Мужчина вышел из машины и встал перед ней, так как думал, что дочь задним ходом поставит автомобиль на парковочное место.

Однако девушка забыла включить заднюю передачу и нажала на педаль газа. Она сбила отца и зажала его между деревом и капотом, затем выбежала из автомобиля и вызвала скорую помощь. От полученных травм мужчина скончался в больнице спустя несколько часов.

Сотрудники местной полиции начали расследование и проводят проверку по факту происшествия.

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