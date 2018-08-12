Доказана смертельная опасность долгого сна

Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты проанализировали 74 исследования, охватив более трех миллионов участников. Оказалось, что сон в течение десяти часов в сутки увеличивает вероятность смерти на 30 процентов по сравнению с семью часами в сутки. При этом риск смерти от инсульта возрастает на 56 процентов и на 49 процентов — от сердечно-сосудистых заболеваний. Плохой сон также связан с проблемами для здоровья и увеличивает риск заболеваний сердца на 44 процента.

В то же время ученые отмечают, что у полученных результатов есть некоторые ограничения. Так, долгий сон может не быть непосредственной причиной смерти, поскольку в некоторых случаях чрезмерная сонливость сама по себе является тревожным симптомом. Однако исследователи рекомендуют сократить продолжительность ночного отдыха до 7-8 часов в сутки, чтобы снизить риск серьезных заболеваний.

В июне 2018 года японские ученые опубликовали статью в Journal of the American Geriatrics Society, где сообщили, что слишком короткий и слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет.