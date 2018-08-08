Доказано существование древней развитой цивилизации

Среда, 08 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Доказано существование древней развитой цивилизации

Археологи обнаружили в Бингемтоне (США) во время раскопок в штате Джорджия человеческие останки и медный браслет, возраст которых достигает 3,5 тысячи лет.

Это указывает на то, что добыча и использование меди в этом регионе происходили на тысячу лет раньше, чем считали ученые. Кроме того, получены свидетельства, что коренные североамериканцы имели развитые торговые сети. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Артефакт был найден вместе с кремированными останками семи человек. Подобные находки, возраст которых оценивается в 3-8 тысяч лет, редко встречаются на юго-востоке США. Древняя стоянка, где происходили раскопки, использовалась для жилья, а также для ритуальных обрядов и праздничных мероприятий.

С помощью масс-спектрометрии исследователи выяснили, что медный браслет изготовлен в районе Великих озер, на расстоянии более 1500 километров от стоянки. Таким образом, ареал использования меди из данного источника оказался почти на тысячу километров шире, чем предполагалось ранее. Это указывает на наличие обширной сети торговли, охватывающей, как минимум, половину континента.

Данную точку зрения подтверждает и то, что кремация широко практиковалась на севере, а на юго-востоке почти отсутствовала. Коренные американцы обменивались не только предметами, но также информацией и культурными традициями. Это предполагает устойчивые отношения различных сообществ, которые, предположительно, контролировались сложными социальными институтами, религиозными или ритуальными.

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