Дом Бальзака в Париже открыли для туристов

Это событие совпало с 220-летием со дня рождения великого писателя. Музей был создан в 1949 году.

Дом-музей Оноре де Бальзака находится в районе Пасси, на правом берегу Сены. До 1860 года это была маленькая деревушка в пригороде французской столицы.

Сегодня Пасси считается одним из самых престижных районов Парижа, откуда открывается великолепный вид на Эйфелеву башню.

Трехэтажный дом с белым фасадом и зелеными ставнями расположен под номером 47. Он был построен в середине XVIII века и с тех пор почти не изменился.

Сохранился и прилегающий к скромной постройке сад-огород, где когда-то росли абрикосовые деревья, липы и фиалки, а теперь ягоды и виноград.

Оноре де Бальзак поселился здесь в 1840 году. Он арендовал пятикомнатную квартиру. Попасть в дом Бальзака можно было как через парадный, так и черный ход, пишет euromag.ru.

Такой секретности писатель был чрезмерно рад. Жил он здесь не под своей фамилией, а под псевдонимом Брюньоль. Прогорев на издательском деле, Бальзак так много задолжал охотившимся на него кредиторам, что ему больше ничего не оставалось делать, как скрываться и творить.

Сегодня в одной из главных комнат дома-музея Бальзака под стеклом хранится кофейник с его инициалами, как один из главных «инструментов» его творчества. Вокруг этого экспоната представлены рукописи писателя. Настоящие хранятся под стеклом, а копиями усыпаны все стены.

Здесь же висит редчайшее дагеротипное изображение самого Бальзака. Этот дагеротип (предшественник фотографии, который называли «зеркало с памятью») — единственный сохранившийся портрет писателя.

В творчестве Оноре де Бальзак считал себя «каторжником пера» и представителем рабочего класса, хотя любил светскую жизнь, о чем свидетельствует еще один редкий экспонат музея: инкрустированная бирюзой и украшенная золотым набалдашником трость.

Как и во всех 14-и муниципальных музеях Парижа, с 2002 года постоянная экспозиция в доме Бальзака бесплатна для посетителей.