Дом Джульетты станет платным

Понедельник, 04 Ноябрь 2019 Мир Мир

Дом Джульетты станет платным

Власти города Верона привели знаменитый дом Джульетты в порядок.

Вход очистили от записок и надписей любого типа, которые годами оставляли его посетители со всего мира. Отныне любые надписи можно будет оставлять только в специальной книге.

«Одно дело оставлять записки, другое - создавать деградацию», - говорит мэр города Федерико Сбоарина, распорядившийся выделить из местной казны 10 тысяч евро на очистку арок и стен популярной достопримечательности, сообщает euromag.ru.

«Туристы по-прежнему смогут оставлять сообщения, - подчеркивает Сбоарина, - но не на стенах, а в специально отведенной для этого книге, которая будет размещена во дворе».

Посетителей ждет еще одна новость, менее приятная - в будущем дом Джульетты также будет иметь новый вход, чтобы уменьшить очереди, и его посещение станет платным. 

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