Дом Гитлера реконструируют в Австрии

Пятница, 09 Август 2019 Мир Мир

Дом Гитлера реконструируют в Австрии

Бывшей владелице дома в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, присудили компенсацию в 810 тысяч евро.

Перешедший в собственность государства дом будет реконструирован. Об этом сообщает euromag.ru.

Власти предложили архитекторам поделиться своими проектами, переосмысляющими здание.

«Теперь, когда решение суда о компенсации принято, можно найти новые варианты использования дома, где родился Гитлер, исключая любые пронацистские виды деятельности», — приводит Daily Mirror слова австрийского министра внутренних дел Вольфганга Пешорна.

Судьба дома, в котором родился Гитлер, привлекает внимание широкой общественности уже несколько лет. Обеспокоенные перспективой превращения здания в культовый для неонацистов памятник, австрийские власти ранее настаивали на сносе объекта.

В 2017 году дом, несмотря на протесты его владелицы Герлинды Поммер, был изъят в собственность государства. Изначально Поммер присудили компенсацию в 1,5 млн евро, однако эта сумма была оспорена финансовой прокуратурой Австрии.

По закону, принятому Национальным советом Австрии в 2016 году, местные власти могут проводить на объекте любые виды архитектурных работ, включая полный демонтаж постройки.

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