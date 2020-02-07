Дом Hermès запустил линию декоративной косметики

Цвета и фактуры помад вдохновлены мотивами культовых платков и сумок модного дома.

Серии помад выпущены в функциональных многоразовых футлярах. Дом разработал специальный механизм по замене стержня помады, сами футляры при этом изготовлены из того же металла, который используется при создании фурнитуры для сумок Hermès.

Число 24, именно столько тонов разработал дом, отсылает к историческому адресу дома на улице Фобур Сент-Оноре в Париже, пишет euromag.ru.

Также к весне Hermès выпустил три лимитированных оттенка помады - Rose Inouï, Violet Insensé и Corail Fou.

Коллекция дополнена бальзамом для ухода за губами, универсальным карандашом для губ, блеском Poppy, кисточка для нанесения помады.

Коробочки для продуктов изготовлены из переработанного картона.

Губная помада выпускается в двух вариантах: атласная и матовая, по тактильной и визуальной аналогии с кожей Doblis у дома Hermès, мягкой на вид и на ощупь, и кожей box, гладкой и отражающей свет.

В формулу включен экстракт белой шелковицы (Morus alba L.), как намек на знаменитые шелковые платки дома.