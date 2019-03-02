Дом Пабло Эскобара взорвали назло туристам

Власти города решили уничтожить особняк после того, как он стал набирать популярность среди туристов. На месте восьмиэтажного здания установили памятник жертвам нарковойн.

В церемонии ликвидации дома приняли участие мэр Медельина Федерико Гутьеррес и президент Колумбии Иван Дуке Маркес. Гутьеррес назвал особняк символом зла, а Дуке отметил, что «в историю попадут не мучители, а их жертвы».

Дом Эскобара в Медельине был изъят колумбийскими властями в 1990-м, за три года до гибели преступника. В течение нескольких лет в нем размещался дополнительный офис генпрокурора.

Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар сделал состояние на наркобизнесе и вошел в историю как один из самых жестоких преступников ХХ века. Несмотря на это, Эскобар пользовался популярностью у молодежи и бедного населения. Зимой 2017-го футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин разместил в своем Instagram фотографию, где позирует в футболке с изображением наркобарона.