Дом престарелых для ленивцев создали в Британии

"Изначально у нас не было осознанного решения приютить старых ленивцев, - сказал куратор зоопарка Тим Морфью. – Но, принимая пожилых животных и обеспечивая им комфортный выход на пенсию, мы помогаем сохранению этого вида в других зоопарках, освобождая вольеры для молодых, размножающихся пар".

Он отметил, что пожилым ленивцам обеспечат дополнительный уход. Например, им будут варить пищу, чтобы она стала мягче и легче переваривалась. Животным также могут давать добавки - такие, как печень трески, чтобы помочь их суставам, сообщает euromag.ru.

Несмотря на то, что питомцы будут получать лучшее из лучшего, у них все же могут быть проблемы. Морфью объяснил это тем, что ленивцы похожи на сварливых стариков, которые попросту могут не поладить друг с другом.

В дикой природе средняя продолжительность жизни ленивцев - 20 лет. Но в неволе, в комфортных условиях, животные могут прожить свыше 50 лет. Так что теперь посетители зоопарка имеют возможность прийти в гости к пожилым ленивцам и наблюдать, как те очень-очень медленно двигаются.