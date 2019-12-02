Дом самого популярного блогера мира обокрали

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Мир Мир

Дом самого популярного блогера мира обокрали

Дом самого популярного блогера мира Феликса Чельберга, известного как PewDiePie, ограбили неизвестные.

Как сообщает The Daily Dot, злоумышленники забрали большинство вещей и предметов его супруги, блогерши Марции Чельберг (Бизоньин).

«В наш дом вломились, и они забрали 90 процентов моих ценных вещей, от ювелирных украшений до предметов роскоши и других особых вещей, которые я собирала все это время. Все пропало», — написала она в публикации в сторис Instagram-аккаунта.

По словам Чельберг, она должна быть рада, что у нее есть столько прекрасного и важного вне этих вещей и что это лишь материальные ценности, но призналась, что все равно «не может скрыть шока и грусти из-за произошедшего». В соцсетях поклонники пары стали оставлять им слова поддержки.

Пользовательница JustATadChaotic назвала воров «отбросами» и отметила, что предметы не незаменимы, но сам факт кражи любимых вещей — это ужасно. А GabrennaK посоветовала Чельбергам нанять частного детектива, чтобы он проверил ломбарды в регионе, так как высока вероятность, что ювелирные украшения и другие предметы жены попытаются продать именно там.

30-летний Чельберг — самый популярный YouTube-блогер. Число его подписчиков превышает 102 миллиона человек. По числу зрителей он уступает только каналу индийской музыкальной корпорации T-Series. Швед стал известен благодаря видероликам по Minecraft и хоррор-играм.

PewDiePie объявил о женитьбе в августе 2019 года. Со своей избранницей, 27-летней итальянкой Марцией Бизоньин (Marzia Bisognin), он давно состоял в отношениях. Она долгое время также вела канал на YouTube, публикуя влоги и ролики о косметике и одежде. С октября 2018 года Марция перестала выпускать новые видео, но на канал все еще подписаны более 7 миллионов человек.

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