Донор спермы нашел детей благодаря тайному посланию

Суббота, 08 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Донор спермы нашел детей благодаря тайному посланию

Донор спермы из Австралии Кен Аллен (Ken Allen) сумел найти своих детей благодаря тайному посланию, которое оставил им в своей анкете.

Житель Мельбурна решил стать донором спермы из сочувствия к людям, которые не могут зачать детей. У самого Аллена есть жена, три родных ребенка и приемная дочь с Тайваня. Супруга не была против, и мужчина в начале 90-х годов несколько месяцев посещал клинику и сдавал генетический материал. Аллен знал, что не сможет связаться с потенциальными детьми, но в надежде на это оставил им послание на своей анкете донора. Он процитировал французского писателя Андре Жида: «Человек не может открыть новых океанов, пока не отважится потерять из виду берег», и добавил: «Если сможешь, найди меня».

Спустя много лет ему позвонили из клиники и сказали, что от него родили 11 женщин, которые живут в Австралии. Аллен очень обрадовался и начал искать своих детей. За четыре года 59-летнему Аллену удалось обнаружить четверых, в том числе 25-летнюю Хлою Элворси (Chloe Allworthy), которая мечтала воссоединиться с ним несколько лет после того, как прочитала послание. Она также помогает отцу в поисках своих братьев и сестер.

Аллен утверждает, что хочет найти детей не только из сентиментальных соображений, но также желает предупредить их о возможных врожденных проблемах со здоровьем. У него диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона.

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