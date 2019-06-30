Дорожные знаки с ежиками появятся в Британии

"Мы постоянно думаем, как сделать наши проезжие части еще безопасней. Мотоциклисты подвергаются особому риску. Данный знак предупредит их о мелких млекопитающих", - прокомментировал новинку министр транспорта Крис Грейлинг.

И привел печальную статистику. В 2017 году из-за появления не дороге различных животных пострадали 629 человек, четверо погибли. Кроме того, за 20 лет популяция ежей в сельской местности сократилась вдвое, пишет euromag.ru.

Министр обратился к неравнодушным гражданам с просьбой подсказать места, где необходимо установить подобные знаки.