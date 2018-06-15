Драгоценные камни посыпались с неба

Пятница, 15 Июнь 2018 Мир Мир

Драгоценные камни посыпались с неба

Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах привело к тому, что на жителей посыпались драгоценные камни.

Речь идет об оливинах - минералах зеленого цвета. Камни были обнаружены в горных породах и просто рассыпанными по улицам и пляжам. Местные жители называют явление драгоценным дождем и доказательством существования «чудес природы».

Геологи подтверждают, что массовое появление камней под ногами гавайцев связано с извержением Килауэа.

Зеленую разновидность оливина, являющуюся драгоценным камнем, принято называть хризолитом. Издание отмечает, что на протяжении многих веков ее используют для изготовления украшений. Цена за карат может достигать 450 долларов.

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