Дрейфующую в море туристку спасли в Греции

Жительница Новой Зеландии, 47-летняя Кушила Стейн (Kushila Stein), отдыхала с мужем на яхте недалеко от греческого острова Фолегандрос. В один из дней она села в лодку и отправилась на остров за покупками. Когда наутро путешественница так и не вернулась на судно, ее муж поднял тревогу, пишет euromag.ru.

Греческая береговая охрана и полиция начали поисково-спасательную операцию, и через два дня обнаружили Кушилу в 80 км к северу от Крита — живую, но истощенную. Новозеландку доставили в больницу города Ираклион, где она проходит курс лечения от обезвоживания.

Сообщается, что при возвращении с острова на яхту, Стейн уронила в море одно из весел, и лодка стала неуправляемой. Чтобы выжить в открытом море, туристка надела на голову красный пакет и использовала зеркало, надеясь привлечь внимание проходящих мимо судов. С собой у нее оказались леденцы, которые помогли пережить 40 часов ожидания помощи.

Мать пострадавшей, Венди, рассказала, что дочь написала на лодке имя и номер телефона родителей, чтобы власти знали, с кем связаться, в случае, если Кушилу нашли бы слишком поздно.