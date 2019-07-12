Древнейшие человеческие останки найдены в Греции
Часть черепа, обнаруженного на полуострове Мани в южной части Пелопоннеса, – самые древние останки человека, найденные за пределами Африки.
Об этом сообщает The Guardian.
Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых. Находкой заинтересовались исследователи из Тюбингенского университета в Германии. Они попытались установить возраст фрагмента – и по их мнению, ему не менее 210 тысяч лет, пишет euromag.ru.
Если гипотеза будет подтверждена, окажется, что Homo Sapiens попали в Европу из Африки на 160 тыс. лет раньше, чем предполагалось.