Древнейшую в мире постройку из дерева нашли в Чехии

Четверг, 13 Февраль 2020 Мир Мир

Древнейшую в мире постройку из дерева нашли в Чехии

Рядом с чешским городом Остров археологи обнаружили деревянное навершие колодца неолитического периода.

На данный момент это самая древняя деревянная постройка в мире — ее возраст оценили почти в 7,3 тысячи лет (конец эпохи каменного века).

Ученым удалось определись возраст деревьев с точностью до нескольких лет – в том числе благодаря годовым кольцам, которые видны на срубах. Оказалось, что часть использованных бревен была срублена на 2-3 года раньше остальных.

Археологи уверены, что прежде чем стать колодцем, они использовались в быту в другом качестве – а значит, европейцы времен неолита уже неплохо разбирались в повторном использовании материалов, пишет euromag.ru.

Дизайн навершия очень похож на современный: доисторический плотник поставил четыре угловых дубовых бревна и соединил их досками из дуба и орешника.

Доски крепились в специальных пазах – это еще одно доказательство, что во времена создания этого колодца металлические инструменты, в том числе гвозди, не использовалось.

Колодец нашли во время строительства дороги на глубине примерно 1,75 метра под землей. Когда археологи установили его возраст, они оградили окружающую территорию в надежде найти другие следы поселения, но их поиски не увенчались успехом.

Это подтвердило догадку ученых, что колодец принадлежит к периоду, когда в Европе только появлялось оседлое земледелие – а значит, больших поселений и тем более городов еще не было.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)