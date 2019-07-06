Древний корабль обнаружили на Кипре

Суббота, 06 Июль 2019 Мир Мир

Древний корабль обнаружили на Кипре

Затонувший корабль римской эпохи с амфорами найден в море вблизи курорта Протарас на юге Кипра, сообщил кипрский департамент древностей.

Корабль римских времен загружен амфорами, скорее всего, из Сирии или Киликии.

Это первый неразрушенный римский корабль, найденный возле Кипра, и результаты исследования, как ожидается, позволят по-новому взглянуть на масштабы торговых отношений острова с остальными римскими провинциями восточного Средиземноморья, говорится в сообщении.

Значение находки велико для кипрской археологии, отмечают в департаменте, пишет euromag.ru.

Место кораблекрушения обнаружили водолазы-любители из исследовательской группы подводной археологии лаборатории археологических исследований Кипрского университета. Департамент древностей немедленно занялся организацией предварительного исследования кораблекрушения. Археологи, студенты и волонтеры лаборатории уже находятся в Протарасе и работают над документированием места кораблекрушения.

Подводные археологические исследования впервые проводятся исключительно за счет средств, выделяемых кипрским правительством, говорится в сообщении.

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