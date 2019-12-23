Дрон на спирте поставил рекорд в воздухе

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Мир Мир

Дрон на спирте поставил рекорд в воздухе

Китайские ученые протестировали экспериментальный дрон FY-36.

Модель с топливной системой на метаноле продержалась в воздухе почти 12 часов, что South China Morning Post называет рекордным показателем.

Разработкой беспилотника занимались производитель дронов из Тяньцзиня Feye UAV Technology, Даляньский институт химической физики и Академия наук Китая. При весе в 15 килограммов и с системой из четырех винтов с топливным элементом на метаноле аппарат может разгоняться до 90 километров в час. По подсчетам специалистов, батарея на метаноле может высвобождать в 70 раз больше энергии, чем литий-ионный аккумулятор.

Эксперты заявили, что спирт является более сложным источником энергии, чем обычный аккумулятор. Например, при низких температурах преобразование химической энергии в электричество замедляется. Специалисты заявили, что им удалось добиться 12-часовой автономности полета лишь спустя полутора десятков неудачных тестовых запусков.

Руководивший разработкой FY-36 Чжан Венью (Zhang Wenyu) заметил, что новый источник топлива изменит сложившуюся ситуацию в сегменте беспилотных полетов. По словам ученых, дрон на спиртовой тяге можно использовать в поисково-спасательных операциях, для аэрофотосъемки, в научных и военных целях.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)