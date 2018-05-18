Два дня рождения помогли сорвать куш в лотерее

Пятница, 18 Май 2018 Мир Мир

Два дня рождения помогли сорвать куш в лотерее

Житель американского штата Мэрилэнд, у которого из-за ошибки в документах два дня рождения, указал обе даты в лотерейном билете и сорвал джекпот.

Мужчина отметил, что он родился 21 апреля, а власти штата ошибочно указали, что это произошло 23-го числа. 79-летний американец только недавно смог исправить ошибку во всех своих документах. Тем не менее обе даты он считает счастливыми, а потому указал их в лотерейном билете.

«Я взял газету, сразу нашел раздел с результатами лотерейных розыгрышей, и мои глаза чуть не вылезли из орбит», — рассказал счастливчик. Как только мужчина узнал, что выиграл 1,9 миллиона долларов (около 118,1 миллиона рублей), он позвонил жене, которая сначала решила, что муж ее разыгрывает.

Пара призналась, что планирует обсудить с финансовым советником, куда вложить выигрыш, и, возможно, частично потратит его на погашение долгов и пожертвование церкви.

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