Два дня рождения помогли сорвать куш в лотерее

Мужчина отметил, что он родился 21 апреля, а власти штата ошибочно указали, что это произошло 23-го числа. 79-летний американец только недавно смог исправить ошибку во всех своих документах. Тем не менее обе даты он считает счастливыми, а потому указал их в лотерейном билете.

«Я взял газету, сразу нашел раздел с результатами лотерейных розыгрышей, и мои глаза чуть не вылезли из орбит», — рассказал счастливчик. Как только мужчина узнал, что выиграл 1,9 миллиона долларов (около 118,1 миллиона рублей), он позвонил жене, которая сначала решила, что муж ее разыгрывает.

Пара призналась, что планирует обсудить с финансовым советником, куда вложить выигрыш, и, возможно, частично потратит его на погашение долгов и пожертвование церкви.