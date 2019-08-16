Два самолета совершили аварийную посадку в Варшаве

Пятница, 16 Август 2019 Мир Мир

Два самолета совершили аварийную посадку в Варшаве

Сразу две аварийные посадки пришлось совершить в четверг самолетам в международном аэропорту имени Фредерика Шопена польской столицы.

Первую аварийную посадку совершил в шесть утра (07:00 мск) транспортный самолет MD-11. "Уже во время руления в одном из двигателей появился огонь. Пожарная охрана аэропорта немедленно приступила к работе. Огонь был быстро потушен. Никто не пострадал", - информировала пресс-служба.

Из-за этого инцидента воздушное движение в аэропорту Варшавы прерывалось на полчаса.

Уже спустя два часа - около 8 утра (09:00 мск) - аварийную посадку в польской столице совершил уже пассажирский самолет Польских авиалиний LOT. Лайнер "Эмбрайер" после взлета пролетел несколько километров и вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине. Посадка прошла штатно. Пострадавших нет, пишет euromag.ru.

Накануне, в Подмосковье аварийную посадку на поле кукурузы совершил самолет A321 «Уральских авиалиний».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья