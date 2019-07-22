Два самолета столкнулись в американском аэропорту

Понедельник, 22 Июль 2019 Мир Мир

Два самолета столкнулись в американском аэропорту

В международном аэропорту американского города Нашвилл, штат Теннесси, столкнулись два самолета.

Во время буксировки самолет Southwest Airlines, готовящийся к рейсу в город Сент-Луис, штат Миссури, задел законцовку крыла самолета той же авиакомпании, который должен был отправиться в город Атланту, штат Джорджия.

В результате столкновения никто не пострадал. Судя по снимку, который сделал один из пассажиров рейса в Атланту, у другого самолета повреждена верхняя часть вертикального стабилизатора. После инцидента оба воздушных судна временно сняли с полетов для техосмотра.

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