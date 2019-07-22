Два самолета столкнулись в американском аэропорту

Во время буксировки самолет Southwest Airlines, готовящийся к рейсу в город Сент-Луис, штат Миссури, задел законцовку крыла самолета той же авиакомпании, который должен был отправиться в город Атланту, штат Джорджия.

В результате столкновения никто не пострадал. Судя по снимку, который сделал один из пассажиров рейса в Атланту, у другого самолета повреждена верхняя часть вертикального стабилизатора. После инцидента оба воздушных судна временно сняли с полетов для техосмотра.