Два самолета столкнулись в Германии

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Мир Мир

Два самолета столкнулись в Германии

Два самолета столкнулись в субботу вечером при рулении в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

При инциденте никто не пострадал, поскольку оба борта двигались на низкой скорости.

Столкнулись самолеты компаний Korean Air и Air Namibia. У одной машины поврежден высотный рулевой механизм, у другой - край крыла. Самолет корейской компании вылетел в Сеул лишь в воскресенье, пассажирам предоставили места в одной из гостиниц, пишет euromag.ru.

Компания-оператор аэропорта Fraport сообщила, что специалисты "собирают все данные, связанные с инцидентом". Эксперты уже анализируют информацию с черных ящиков, добавили там.

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