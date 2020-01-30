Два шотландца нашли в мусоре 20 000 фунтов

Деньги принадлежали пожилой жительнице города Дамбартон неподалеку от Глазго. Пенсионерка, которой уже за 80, прятала свои сбережения в старых консервных банках из под соуса и хранила их на кухне.

Когда женщины не было дома, ее дочь начала наводить порядок в доме, отбирая старую посуду, кастрюли и сковородки, чтобы затем выбросить их в мусор. Она понятия не имела, что в выкинутых ей старых консервных банках хранятся деньги, пока не вернулась ее мать, которая рассказала, что там были все ее сбережения за много лет.

После этого сын и дочь пенсионерки немедленно отправились в центр приема вторсырья и попросили найти пропавшие деньги, пишет euromag.ru.

Помочь им согласились мусорщики Тони Скэнлон и Кенни Макадамс. По их словам, приехавшие мужчина и женщина были в состоянии сильнейшей паники. "Они говорили, что выбросили нечто очень ценное, - рассказал Скэнлон. - Сказали, что это были деньги, которые находились в консервных банках из-под соуса".

"Мне запомнилась эта женщина, потому что у нее были очень тяжелые мусорные мешки, и я сказал, чтобы она их оставила у контейнера, - вспоминает Макадамс. - Потом она вернулась и спросила, где могли оказаться эти мешки. Я сказал, что их или раздавили уплотнителем, или бросили в контейнер".

По счастливой случайности один из двух уплотнителей тогда был сломан, поэтому мусор перед отправкой на свалку давили экскаватором.

Скэнлон вспомнил, что бросил мешки в металлический контейнер. Вдвоем с Макадамсом они решили, что есть лишь один выход.

"Мы переместили контейнер в другую часть центра и стали перебирать его содержимое. Мы вытаскивали мешки, складывали их в ковш экскаватора. В конце концов через полтора часа мы нашли эти тяжелые мешки. Мы открыли один из них и нашли первую банку из-под соуса", - рассказал Скэнлон.

Примерно через 20 минут Макадамс нашел еще четыре банки в другом мешке.

"Это было просто прекрасно. Тони сказал мне, что женщина начала плакать. Я пожал руку ее брату. Чувство просто отличное, - сказал он. - Это были безумные два часа. Мы сделали все, чтобы найти деньги. В конце концов мы с Тони помогли пожилой пенсионерке, и от этого хорошо на душе".

Если бы брат с сестрой хоть немного промедлили, банки с деньгами увезли бы на свалку.

Оказалось, что это уже не первый случай, когда Скэнлон и Макадамс сумели помочь в аналогичной ситуации. За время работы в центре им удалось найти выброшенные по ошибке свадебное платье, обручальное кольцо и ключи от автомобиля.