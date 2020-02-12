Два взрыва прогремели на почте в Нидерландах

Среда, 12 Февраль 2020 Мир Мир

Два взрыва прогремели на почте в Нидерландах

Два взрыва прогремели в среду утром в почтовых отделениях Амстердама и Керкраде в Нидерландах, сообщила в Twitter полиция страны.

По данным правоохранительных органов, один взрыв произошел в почтовом отделении, расположенном в офисном здании в Амстердаме, около 8 утра.

"Возможной причиной является посылка со взрывчаткой", - говорится в сообщении полиции.

Второй взрыв произошел на сортировочном пункте почты в городе Керкраде на юго-востоке страны. Все люди из здания были эвакуированы, для проведения расследования на место прибыли сотрудники подразделения по работе с взрывными устройствами, пишет euromag.ru.

По словам представителя нидерландской полиции, почтовая компания, в отделениях которой произошли два взрыва, получала письма с угрозами перед инцидентами.

В прошлом месяце посылки со взрывчатками были доставлены в различные компании в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте. Ни одна из тех посылок не сдетонировала. Полиции пока не удалось установить, кто стоял за их рассылкой.

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