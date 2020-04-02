Две трети населения Швеции могут заразиться коронавирусом
Профессор математической статистики Стокгольмского университета Том Бриттон в эфире SVT предположил, что в итоге коронавирусом будут заражены две трети населения.
Сейчас Швеция – единственная страна в Европе, которая отказалась от жесткого карантина. Бары и рестораны открыты, работают школы. Власти предполагают, что шведское общество очень сознательное, и люди сами будут соблюдать социальную дистанцию, пишет euromag.ru.
Том Бриттон предполагает, что уже в стране заражены от полумиллиона человек, хотя официальные данные – 4435 зараженных. Он призвал соотечественников сидеть дома в апреле, чтобы не заболеть.