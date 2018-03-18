Две трети украинцев никогда не были за границей

Воскресенье, 18 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Две трети украинцев никогда не были за границей

Такие результаты показал февральский социологический опрос, проведенный компанией Research & Branding Group.

Как показало исследование, основной целью выезда украинцев за границу по-прежнему являются туристические поездки или отдых - об этом говорит каждый десятый опрошенный.

В целом ответы на вопрос «С какой целью вы хотя бы раз в жизни выезжали за границу?», выглядит следующим образом:

  • Туристическая поездка, отдых 10%
  • Работа или заработки 6%
  • Поездки к родственникам 5%
  • Рабочие командировки 4%
  • Никогда не был за границей 65%

Отдых и туристические поездки в качестве цели зарубежной поездки примерно в равной мере характерны как для мужчин, так и для женщин, а также для представителей всех возрастных категорий, за исключением «тех кому за 60». А вот на работу за границу чаще выезжали мужчины, чем женщины, украинцы в возрасте 30-39 лет, жители сельской местности и жители запада страны, пишет kp.ua.

Также опрос показал, что за последний год за границу выезжал каждый десятый украинец (12%), тогда как 87% жителей страны на протяжении последних 12 месяцев за пределами страны не были.

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