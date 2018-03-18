Две трети украинцев никогда не были за границей

Как показало исследование, основной целью выезда украинцев за границу по-прежнему являются туристические поездки или отдых - об этом говорит каждый десятый опрошенный.

В целом ответы на вопрос «С какой целью вы хотя бы раз в жизни выезжали за границу?», выглядит следующим образом:

Туристическая поездка, отдых 10%

Работа или заработки 6%

Поездки к родственникам 5%

Рабочие командировки 4%

Никогда не был за границей 65%

Отдых и туристические поездки в качестве цели зарубежной поездки примерно в равной мере характерны как для мужчин, так и для женщин, а также для представителей всех возрастных категорий, за исключением «тех кому за 60». А вот на работу за границу чаще выезжали мужчины, чем женщины, украинцы в возрасте 30-39 лет, жители сельской местности и жители запада страны, пишет kp.ua.

Также опрос показал, что за последний год за границу выезжал каждый десятый украинец (12%), тогда как 87% жителей страны на протяжении последних 12 месяцев за пределами страны не были.