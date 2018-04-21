Двое чернокожих не смогли сходить в туалет в Starbucks

Суббота, 21 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Двое чернокожих не смогли сходить в туалет в Starbucks

Пользователи сети призвали бойкотировать Starbucks за то, что одно из заведений в Филадельфии (США) отказалось позволить двум афроамериканцам воспользоваться туалетом.

Хэштег #boycottstarbucks стал одним из самых популярных в американском сегменте Twitter, сообщает CNBC.

Представители компании извинились за случившееся и отметили, что пересмотрят правила поведения в кофейнях.

Как отмечает телеканал, двое чернокожих мужчин ожидали в Starbucks своего приятеля, но ничего не заказывали. Один из них захотел зайти в туалет, но сотрудники заведения заявили, что им могут пользоваться только клиенты. После этого работники несколько раз просили посетителей покинуть кафе, но те отказывались. Прибывшие по их звонку полицейские арестовали мужчин, но позже отпустили.

Многие пользователи соцсетей обвинили Starbucks в расизме и отметили, что если бы в кофейню пришли белые и ничего не заказывали, никто бы не просил их уйти и не вызывал бы полицию. Другие призвали посетить заведение и просто посидеть там.

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