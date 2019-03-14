Двухлетний ребенок прожил пять дней в горах без еды и воды

Четверг, 14 Март 2019 Мир Мир

Двухлетний ребенок прожил пять дней в горах без еды и воды

На севере Никарагуа обнаружили ребенка, прожившего пять дней в горах без пищи и воды.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Двухлетнего Энтони Йохендри Монтенегро Эррера (Anthony Yohendri Montenegro Herrera) нашла соседка Марвин Гомес (Marvin Gomez) в 300 метрах от дома. Ребенка направили в больницу, где его тщательно обследовали. По словам врачей, кожа мальчика была раздражена и покрыта грязью, однако в остальном пациент был здоров.

Медикам не удалось выяснить, как Энтони Йохендри удалось прожить пять дней без пропитания, воды и теплой одежды. Отец ребенка Лазаро Монтенегро (Lazaro Montenegro) предположил, что его могли похитить и спустя время отпустить на свободу.

На данный момент Энтони Йохендри находится в больнице под наблюдением врачей. Местные правоохранительные органы начали расследование и выясняют, кто мог быть причастен к исчезновению мальчика.

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