Двухлетний ребенок прожил пять дней в горах без еды и воды

Об этом сообщает издание The Mirror.

Двухлетнего Энтони Йохендри Монтенегро Эррера (Anthony Yohendri Montenegro Herrera) нашла соседка Марвин Гомес (Marvin Gomez) в 300 метрах от дома. Ребенка направили в больницу, где его тщательно обследовали. По словам врачей, кожа мальчика была раздражена и покрыта грязью, однако в остальном пациент был здоров.

Медикам не удалось выяснить, как Энтони Йохендри удалось прожить пять дней без пропитания, воды и теплой одежды. Отец ребенка Лазаро Монтенегро (Lazaro Montenegro) предположил, что его могли похитить и спустя время отпустить на свободу.

На данный момент Энтони Йохендри находится в больнице под наблюдением врачей. Местные правоохранительные органы начали расследование и выясняют, кто мог быть причастен к исчезновению мальчика.