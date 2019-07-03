Двухлетняя девочка по ошибке заказала дорогой диван

Об этом сообщает информационный портал Fox News.

Изабелла Макнил (Isabella McNeil) открыла приложение Amazon, чтобы найти диван. Она передала своей двухлетней дочери телефон и не закрыла программу. Через некоторое время женщина узнала, что к ней едет диван, увидев уведомление от Amazon.

«Я была просто в шоке. Я подумала о том, что я просто заказала мебель во сне», — рассказала она.

Выяснилось, что ее дочь, двухлетняя Рейна (Rayna) открыла приложение и воспользовалась функцией покупки в один клик. Макнил попыталась отменить заказ, однако ей сообщили, что тогда придется заплатить 79 долларов за отказ и 100 долларов за доставку. Сейчас американка пытается продать диван онлайн.

Макнил предупредила остальных родителей о том, что им стоит закрывать от детей подобные приложения, чтобы избежать повторения таких ситуаций.