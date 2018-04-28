Джеймс Кэмерон планирует снять четыре сиквела «Аватара»

Джеймс Кэмерон планирует снять еще четыре фильма по вселенной «Аватара», сценарии к ним уже готовы. Выход второго и третьего фильмов запланированы на 2020 и 2021 годы. Как рассказал сам Кэмерон американскому изданию Deadline Hollywood, он работает одновременно над обоими фильмами, «перескакивая» с одного на другой, пишет ntv.ru.

Кэмерон не стал раскрывать детали сюжетов новых фильмов, однако рассказал, что это будут семейные драмы в духе «Крестного отца».

Джеймс Кэмерон, режиссер: «Это сага о нескольких поколениях одной семьи, она очень отличается от первого фильма… Это развитие тех же героев, но что произойдет, когда воины, готовые совершать подвиги, рискуя жизнью, и прыгать со скал, вырастут и заведут детей?»

Кэмерон добавил, что съемки четвертой и пятой частей франшизы начнутся, есть вторая и третья будут успешными в прокате.

Первая часть «Аватара» вышла на экраны в 2009 году и стала самым кассовым фильмом в истории, обойдя «Титаник», который также снял Кэмерон.