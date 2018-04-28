Джеймс Кэмерон планирует снять четыре сиквела «Аватара»

Суббота, 28 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Джеймс Кэмерон планирует снять четыре сиквела «Аватара»

Сценарии новых фильмов по вселенной «Аватара» уже готовы, сообщил американский режиссер Джеймс Кэмерон.

Джеймс Кэмерон планирует снять еще четыре фильма по вселенной «Аватара», сценарии к ним уже готовы. Выход второго и третьего фильмов запланированы на 2020 и 2021 годы. Как рассказал сам Кэмерон американскому изданию Deadline Hollywood, он работает одновременно над обоими фильмами, «перескакивая» с одного на другой, пишет ntv.ru.

Кэмерон не стал раскрывать детали сюжетов новых фильмов, однако рассказал, что это будут семейные драмы в духе «Крестного отца».

Джеймс Кэмерон, режиссер: «Это сага о нескольких поколениях одной семьи, она очень отличается от первого фильма… Это развитие тех же героев, но что произойдет, когда воины, готовые совершать подвиги, рискуя жизнью, и прыгать со скал, вырастут и заведут детей?»

Кэмерон добавил, что съемки четвертой и пятой частей франшизы начнутся, есть вторая и третья будут успешными в прокате.

Первая часть «Аватара» вышла на экраны в 2009 году и стала самым кассовым фильмом в истории, обойдя «Титаник», который также снял Кэмерон.

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