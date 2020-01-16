Джиджи Хадид снялась для российского журнала Vogue

Кадры опубликованы в фан-аккаунтах знаменитости в Instagram.

На нескольких черно-белых снимках Хадид запечатлена топлес. Она стоит на белом фоне, прикрывая грудь рукой. При этом на модели только один аксессуар — объемный черный бант в волосах. На других кадрах знаменитость с рисунками на лице запечатлена в шерстяном топе Blumarine без нижнего белья.

Автором съемки стала фотохудожница Зои Гроссман (Zoey Grossman), которая ранее снимала таких звезд как Ирина Шейк, Скарлетт Йохансон и Белла Хадид. Фотографии Гроссман были напечатаны в февральском номере журнала, который уже поступил в продажу в России. Модель появилась и на обложке этого номера: на фото Хадид сидит в купальнике Dior и зеленом чокере.