Джиджи Хадид снялась для российского журнала Vogue

Четверг, 16 Январь 2020 Мир Мир

Джиджи Хадид снялась для российского журнала Vogue

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид снялась обнаженной для российского журнала Vogue.

Кадры опубликованы в фан-аккаунтах знаменитости в Instagram.

На нескольких черно-белых снимках Хадид запечатлена топлес. Она стоит на белом фоне, прикрывая грудь рукой. При этом на модели только один аксессуар — объемный черный бант в волосах. На других кадрах знаменитость с рисунками на лице запечатлена в шерстяном топе Blumarine без нижнего белья.

Автором съемки стала фотохудожница Зои Гроссман (Zoey Grossman), которая ранее снимала таких звезд как Ирина Шейк, Скарлетт Йохансон и Белла Хадид. Фотографии Гроссман были напечатаны в февральском номере журнала, который уже поступил в продажу в России. Модель появилась и на обложке этого номера: на фото Хадид сидит в купальнике Dior и зеленом чокере.

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