Джима Керри загадочно оправдали по делу о суициде подруги

Воскресенье, 04 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Джима Керри загадочно оправдали по делу о суициде подруги

Голливудский актер Джим Керри оправдан по делу о суициде его бывшей девушки Катрионы Уайт, которая покончила с собой после расставания со звездой.

Участники судебного процесса отказались от каких-либо комментариев, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что предсмертная записка Уайт, в которой девушка обвиняет Керри в сломанной жизни и знакомстве с наркотиками, оказалась подделкой. Письмо было обнародовано в октябре 2017 года.

Тяжба Керри и родственников погибшей тянулась с 2015 года. Уайт ушла из жизни в возрасте 28 лет, и актера обвинили в том, что он заразил бывшую подругу герпесом и гонореей, а также снабжал ее медикаментами, чтобы заставить девушку замолчать. По мнению истцов, это привело Уайт к суициду. Керри отрицал причастность к ее гибели и требовал не учитывать в процессе факт заражения половыми инфекциями, поскольку это произошло за два года до инцидента.

В суд на Керри подали мать Уайт Бриджид Свитман и вдовец Марк Рентон, с которым девушка состояла в браке с 2013 года.

Джим Керри - канадско-американский актер, комик, сценарист, обладатель двух «Золотых глобусов». Известен ролями в таких фильмах, как «Маска», «Тупой и еще тупее», «Вечное сияние чистого разума».

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