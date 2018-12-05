Джон Сноу зарекся сниматься в продолжении «Игры престолов»

Среда, 05 Декабрь 2018 Мир Мир

Джон Сноу зарекся сниматься в продолжении «Игры престолов»

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о впечатлениях от работы над фэнтезийной сагой.

Его слова передает The Independent.

Харингтон признался, что эмоционально пережил окончание съемок финальной части сериала. «Но я бы не сказал, что мне было грустно — я снимался в "Игре престолов" начиная с пилотной серии, на протяжении почти десяти лет жизни, это редкое явление в актерской карьере. Прощаться с этой семьей было для меня сильным эмоциональным ударом», — рассказал он.

«Но хотел бы я вернуться туда и продолжить работу? Да ни в жизнь», — добавил артист.

Ранее в декабре писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» и исполнительный продюсер «Игры престолов», заявил, что хочет снять продолжение сериала. По его замыслу, действие шоу происходило бы параллельно событиям оригинала, но фокусировалось бы на второстепенных персонажах.

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