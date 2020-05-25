Джонни Депп сыграет Федерико Феллини

Понедельник, 25 Май 2020 Мир Мир

Джонни Депп сыграет Федерико Феллини

Пенелопа Крус сыграет его жену Джульетту Мазину.

В фильме «Черно-белый Феллини» (Fellini Black and White), новом проекте Эндрю Левитаса («Минамата»), Джонни Депп сыграет знаменитого итальянского режиссера Федерико Феллини. Роль его жены Джульетты Мазины исполнит Пенелопа Крус. Начало съемок запланировано в Лос-Анджелесе уже в 2020 году. Также в фильме могут появиться Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Джейми Фокс («Джанго освобожденный») и Питер Динклейдж («Игра престолов»).

В «Черно-белом Феллини» будет рассказана фантазия о событиях реальной поездки знаменитого итальянского режиссера в Лос-Анджелес в 1957-м на вручение «Оскара». За два дня до награждения Феллини бесследно исчез и почти пропустил церемонию. Вероятно, за это время он открыл для себя джаз, серфинг, влюбился в ветеринара и был сутки под кайфом с предшественниками битников.

Сценарий к фильму, который написал Генри Бромелл, еще в 2005 году оказался в черном списке — списке лучших, по мнению руководителей киностудий и продюсеров, неэкранизированных сценариев. В 2013-м проект был уже на стадии разработки, но после смерти Бромелла в том же году производство вновь заморозилось. Планировалось, что роль Феллини сыграет Вагнер Моура (сериал Narcos), пишет euromag.ru.

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