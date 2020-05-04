Джонсон назвал новорожденного сына в честь спасших его врачей

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Instagram невесты премьера Кэрри Симондс.

Новорожденного зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон. Симондс рассказала, что Уилфред выбрали в честь дедушки Бориса, имя Лоури — в честь ее деда. На имени Николас остановились в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые ухаживали за Джонсоном, когда он находился в отделении интенсивной терапии.

Сын британского премьера родился 29 апреля в больнице Лондона.