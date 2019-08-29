Джонсон приостановил работу парламента

Четверг, 29 Август 2019 Мир Мир

Джонсон приостановил работу парламента

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что парламент Британии приостанавливает свою работу до 14 октября.

По данным Sky News, правительство решилось на данный шаг, чтобы реализовать внутреннюю повестку дня.

В связи с этим, подчеркнул премьер, парламент приостанавливает свою работу до 14 октября. В этот же день состоится тронная речь королевы Елизаветы II, пишет euromag.ru.

При этом он подчеркнул, что данный шаг не направлен на то, чтобы помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из ЕС без сделки.

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