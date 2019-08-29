Джонсон приостановил работу парламента

По данным Sky News, правительство решилось на данный шаг, чтобы реализовать внутреннюю повестку дня.

В связи с этим, подчеркнул премьер, парламент приостанавливает свою работу до 14 октября. В этот же день состоится тронная речь королевы Елизаветы II, пишет euromag.ru.

При этом он подчеркнул, что данный шаг не направлен на то, чтобы помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из ЕС без сделки.