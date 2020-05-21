EasyJet возобновит полеты по Европе

EasyJet объявила сегодня, что с 15 июня возобновит полеты из некоторых аэропортов Великобритании, Франции и Испании. Всем пассажирам и членам экипажа будет предписано носить маски. Сообщает Dailymail.

Перелеты будут осуществляться с усилением мер безопасности на борту, включая обязательное ношение лицевых масок, пишет euromag.ru.

Рейсы будут возобновляться в основном по внутренним маршрутам между 22 европейскими аэропортами.

В Великобритании к ним относятся Гатвик, Бристоль, Бирмингем, Эдинбург и Ливерпуль.

Самолеты проходят «усиленную дезинфекцию», и клиенты будут сканировать собственные паспорта.

Представители бюджетного перевозчика сказали, что будет выполняться внутренние рейсы только между 22 аэропортами, с добавлением дополнительных маршрутов, когда они откроются.

На континенте самолеты будут летать из Парижа, Барселоны и Женевы.

В рамках новых мер безопасности и гигиены пассажиры и члены экипажа должны будут носить маски на борту самолета.