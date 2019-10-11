Эд Ширан и принц Гарри сняли вместе забавное видео

Пятница, 11 Октябрь 2019 Мир Мир

Эд Ширан и принц Гарри сняли вместе забавное видео

Эд Ширан и принц Гарри сняли забавное благотворительное видео в честь Дня психического здоровья.

По сюжету, певец приходит к принцу домой (на самом деле в кадре – дом принцессы Евгении), чтобы обсудить некий таинственный проект. Эд думает, что он про «объединение рыжих», но на самом деле принц хочет обсудить Всемирный день психического здоровья, пишет euromag.ru.

В конце призыв Гарри и Эда становится серьезным: «Протяните руку помощи тем, кто нуждается в вас. Кто-то может страдать и молчать об этом – нужно держаться вместе».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья