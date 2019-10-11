Эд Ширан и принц Гарри сняли вместе забавное видео

По сюжету, певец приходит к принцу домой (на самом деле в кадре – дом принцессы Евгении), чтобы обсудить некий таинственный проект. Эд думает, что он про «объединение рыжих», но на самом деле принц хочет обсудить Всемирный день психического здоровья, пишет euromag.ru.

В конце призыв Гарри и Эда становится серьезным: «Протяните руку помощи тем, кто нуждается в вас. Кто-то может страдать и молчать об этом – нужно держаться вместе».