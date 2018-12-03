Египетской актрисе пригрозили тюрьмой за слишком прозрачное платье

Артистке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает The Telegraph.

Судебный процесс над Юссеф запланирован на 12 января. Ей вменяется «пропаганда разврата и искушения» и «распространение порочности, которое нарушает установленные египетским обществом нормы».

44-летняя Юссеф пришла на кинофестиваль в черном купальнике и прозрачном платье.

Артистка принесла публичные извинения за свой внешний вид, пишет Daily Mail. Она объяснила, что послушалась «экспертов по моде», добавив, что не хотела никого обидеть.