Египетской актрисе пригрозили тюрьмой за слишком прозрачное платье
Египетскую актрису Ранию Юссеф обвинили в непристойном поведении после того, как она появилась на Международном кинофестивале в Каире в прозрачном платье.
Артистке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает The Telegraph.
Судебный процесс над Юссеф запланирован на 12 января. Ей вменяется «пропаганда разврата и искушения» и «распространение порочности, которое нарушает установленные египетским обществом нормы».
44-летняя Юссеф пришла на кинофестиваль в черном купальнике и прозрачном платье.
Артистка принесла публичные извинения за свой внешний вид, пишет Daily Mail. Она объяснила, что послушалась «экспертов по моде», добавив, что не хотела никого обидеть.