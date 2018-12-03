Египетской актрисе пригрозили тюрьмой за слишком прозрачное платье

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Мир Мир

Египетской актрисе пригрозили тюрьмой за слишком прозрачное платье

Египетскую актрису Ранию Юссеф обвинили в непристойном поведении после того, как она появилась на Международном кинофестивале в Каире в прозрачном платье.

Артистке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает The Telegraph.

Судебный процесс над Юссеф запланирован на 12 января. Ей вменяется «пропаганда разврата и искушения» и «распространение порочности, которое нарушает установленные египетским обществом нормы».

44-летняя Юссеф пришла на кинофестиваль в черном купальнике и прозрачном платье.

Артистка принесла публичные извинения за свой внешний вид, пишет Daily Mail. Она объяснила, что послушалась «экспертов по моде», добавив, что не хотела никого обидеть.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья