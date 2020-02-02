Эксперты выяснили, как путешественники справляются с хандрой

Воскресенье, 02 Февраль 2020 Мир Мир

Эксперты выяснили, как путешественники справляются с хандрой

Каждый пятый турист начинает планировать путешествие, чтобы справиться с тоскливым настроением после отпуска – об этом рассказали 19% туристов.

Аналитики сервиса Ostrovok.ru. предложили пользователям социальных сетей рассказать, бывает ли у них хандра после возвращения из отпуска и как они  с ней справляются. В опросе приняли участие более 3 000 респондентов.

Как выяснилось, справляться со стрессом именно таким образом имеют привычку женщины – так, 24% участниц опроса считают самым эффективным способом борьбы с хандрой планирование новой поездки. Среди мужчин это мнение разделяют вдвое меньше респондентов (11%).

Мужчины, как выяснилось, стараются заниматься любимыми делами и хобби (14%), с головой уходят в работу (12%), а также переключаются на занятия спортом (9%).

Женщины, в отличие от мужчин, предпочитают чаще видеться с друзьями (8%), берут несколько дополнительных дней отпуска, чтобы прийти в себя перед выходом на работу (8%), а также пересматривают фотографии из отпуска и предаются воспоминаниям из поездки (11%).

Как выяснили аналитики Ostrovok.ru, 26% опрошенных не делают ничего особенного, чтобы справиться с плохим настроением – они верят, что хандра пройдет сама со временем. Столько же участников опроса признались, что у них не бывает плохого настроения после отпуска.

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