Эксперты выяснили, как сэкономить на билетах на поезд

В некоторых случаях сэкономить можно почти в два раза (на 48%). Покупка билетов накануне отправления – максимум за 14 дней – всегда самая невыгодная, пишет euromag.ru.

«Традиционно эксперты советуют покупать билеты как можно раньше, то есть за три месяца до даты предполагаемой поездки. Наше исследование динамики цен на самые популярные железнодорожные направления года показало, что дешевле — не значит сильно заранее. Оказалось, что каждый второй билет по выгодной цене можно найти в период с 31 по 60 день до отправления состава. При покупке за три месяца сэкономить удастся только в 30% случаев. Это хорошая новость для путешественников, ведь вероятность, что планы поменяются, становится меньше», — комментирует Максим Азаров, руководитель железнодорожного направления OneTwoTrip.