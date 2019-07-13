Электромобили захватили половину рынка в Норвегии

В 2018 году доля электромобилей в продажах составляла лишь 31,2%.

Тем самым Норвегия только укрепляет свои позиции мирового лидера по продажам электромобилей на душу населения, передает Reuters со ссылкой на данные Норвежской дорожной федерации (NRF).

По данным NRF, самым популярным электромобилем в Норвегии является Tesla Model 3 — на него приходится 24,5% всех продаж, за полгода в стране было продано 3,8 тыс. таких электромобилей, пишет euromag.ru.

Норвежские власти активно поощряют покупку жителями электромобиля, предоставляя их владельцам различные субсидии и льготы, в первую очередь в Норвегии поощряют покупку именно полностью электрических автомобилей, а не гибридов.

По подсчетам германского Центра управления автомобильным бизнесом, в прошлом году в мире было продано 2,1 млн электромобилей (в этом случае учитывались как полностью электрические автомобили, так и гибриды), причем Норвегия была названа лидером по доле электромобилей среди продаваемых автомобилей в целом.